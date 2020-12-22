РИАМО - 22 дек. Главным событием в мире и в России в частности в уходящем году стала пандемия коронавируса, сообщил журналистам во вторник генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Что касается (мировых - ред.) событий. На первом месте — пандемия коронавируса — 42%. На втором месте — <...> военные действия в Нагорном Карабахе, установление мира при посредничестве России — 28%. И тройку замыкает разработка первой в мире вакцины от Covid-19», — сказал Федоров.

По его словам, эти данные являются результатом опроса респондентов по закрытому вопросу, им предлагали варианты на выбор. Самым распространенным ответом на открытый вопрос о главном мировом событии года также стала пандемия Covid-19.

Федоров добавил, что самым главным событием в РФ при ответе на вопрос без предложенных вариантов россияне назвали пандемию, самоизоляцию и борьбу с коронавирусом. На втором месте по популярности стали поправки в Конституцию.

Третьим по важности событием 2020 года для страны россияне назвали экономический кризис — падение цен на нефть и обрушение курса рубля.

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Текстовая трансляция

22 ДЕКАБРЯ

- Россияне назвали главной победой 2020 года создание вакцины от коронавируса. На втором месте оказалось мирное разрешение конфликта в Нагорном Карабахе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Россияне назвали пандемию Covid‑19 главным событием 2020 года. На втором месте по важности стал конфликт в Нагорном Карабахе.

- В России не выявили значимых изменений в штамме коронавируса. Covid-19, как и любой вирус, постоянно изменяется, он накапливает генетические мутации. Центр «Вектор» следит за изменениями вируса в стране, чтобы оценить, могут ли тест-системы выявить данный вирус, эффективны ли препараты и не появился ли более опасный штамм.

- Посетителей столичных развлекательных заведений, работающих после 23:00 вопреки указу мэра, не штрафуют, заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

- За сутки в России зарегистрировали 28 776 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 498 больных. В Москве - 7 237.

- Через пять-семь лет новая коронавирусная инфекция может стать еще более заразной, но при этом вызывать меньше осложнений. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

- За минувшие сутки в Москве умер 71 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 10 540.