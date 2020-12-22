РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 дек. Состояние склада декораций кинокомплекса «Главкино» в подмосковном Красногорске проверили специалисты Главгосстройнадзора, здание соответствует всем требованиям, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Сотрудники подведомственного Главгосстройнадзору ГБУ «СтройЭксперт» провели выездной осмотр склада декораций в селе Ильинское в горокруге Красногорск.

«В ходе осмотра специалисты «СтройЭксперта» проверили технические и эксплуатационные характеристики здания, оснащенность объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов. По результату осмотра застройщику выдан акт о соответствии всем требованиям», - говорится в сообщении.

Застройщиком объекта выступает АО УК «Главкино». Склад общей площадью более 1 тысячи квадратных метров является частью кинокомплекса, в который входит девять съемочных павильонов и более 50 вспомогательных помещений.

Всего на прошлой неделе в рамках государственной услуги по обследованию построенных, реконструированных объектов капитального строительства и линейных объектов работники ГБУ осмотрели 33 объекта капитального строительства - один жилой, 10 производственно-логистических и 22 общественных - в Дмитрове, Воскресенске, Мытищах, Люберцах, Клину и других городах.

«Выдано 23 отрицательных и 10 положительных заключений», - заключается в сообщении.