РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 дек. Сотрудники Госавтоинспекции Балашихи до 27 декабря будут проверять водителей на трезвость на дорогах округа, рейды начались 21 декабря, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение ДТП, совершенных пьяными водителями.

«В целях недопущения ДТП с участием нетрезвых водителей с 21 по 27 декабря отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» усилит меры и проведет целевые оперативно-профилактические рейды, направленные на предупреждение случаев управления транспортом водителями в состоянии опьянения», - говорится в сообщении.

На конкретном участке дороги за минимальный промежуток времени инспекторы ДПС проверят максимальное количество водителей, после чего переместятся в другие точки и повторят процедуру.

Сотрудники ГИБДД в заранее определенных местах останавливают автомобили в специальных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам оценивают состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения (запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи) водителям незамедлительно разрешат продолжить движение.

При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» просит жителей сообщать обо всех нарушениях, связанных с управлением транспортным средством водителей в состоянии опьянения по телефону: 8(495)521-99-02.