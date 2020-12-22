РИАМО - 22 дек. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, который обязывает медицинские учреждений сообщать правоохранителям о недееспособных пациентах, чья личность не установлена, передает РИА Новости.
В новом законе используется формулировка «пациент, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности».
Данный проект закона разработан во исполнение поручения президента РФ по итогам встречи с представителями добровольческих организаций.
Таким образом, власти смогут усовершенствовать взаимодействие органов внутренних дел, медицинских и волонтерских организаций, занимающихся поиском пропавших людей.
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