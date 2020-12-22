РИАМО - 22 дек. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, который обязывает медицинские учреждений сообщать правоохранителям о недееспособных пациентах, чья личность не установлена, передает РИА Новости.

«Законом уточняется, что причины, по которым пациент оказывается неспособным сообщить данные о своей личности, могут не ограничиваться потерей сознания, памяти или деменцией», — говорится в сообщении.

В новом законе используется формулировка «пациент, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности».

Данный проект закона разработан во исполнение поручения президента РФ по итогам встречи с представителями добровольческих организаций.

Таким образом, власти смогут усовершенствовать взаимодействие органов внутренних дел, медицинских и волонтерских организаций, занимающихся поиском пропавших людей.