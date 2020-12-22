РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 дек. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в карнавале на муниципальном катке 27 декабря, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Карнавал на льду пройдет в Красногорске 27 декабря. Участникам предлагают подобрать новогодний образ. Например, необычный костюм персонажа из любимой сказки или мультфильма», - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится на открытом катке в микрорайоне Павшинская пойма. Начало в 18:00.

«В связи с введенными ограничениями по коронавирусу количество участников строго ограничено. Заказ электронных пригласительных осуществляется по электронной почте: katokmc2020@mail.ru», - заключается в материале.