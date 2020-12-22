РИАМО - 22 дек. В этом году археологи обнаружили свыше 15 тысяч находок на территории Москвы, работы проводили на около 900 объектах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Уходящий год для археологов был особенным, пандемия внесла свои коррективы, не было раскопок, но на 889 объектах проводились археологические разведки и наблюдения. Благодаря этому сделано множество интересных находок, имеющих историческую и культурную ценность», — сказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

По его словам, за последние десять лет археологи сделали на территории города порядка 60 тысяч находок.

В усадьбе Измалково в новой Москве были найдены остатки сооружений возрастом более 200 лет. Среди них основания садовых дорожек, части беседок и павильонов, а еще фрагменты старинных оранжерей и водоводов. Кроме того, на территории усадьбы обнаружили столовые приборы, предметы гардероба, монеты и битую посуду.

Во ходе работ по реставрации Хамовнических казарм специалисты нашли предметы, которые связаны с военной и кавалеристской тематикой. Среди находок: нашивки и пуговицы от мундиров, свинцовые пули, части конской сбруи.

На улице Петровке специалисты раскопали металлические обувные подковки, перстень-печатку, нож с резной деревянной ручкой, конусообразные керамические пробки и многое другие.

Находки были сделаны и при реставрации кинотеатра «Художественный». Там найдены осколки керамики XVI–XVII веков. Еще были обнаружены баночки для помад, фаянсовая статуэтка, фрагменты столовых сервизов с клеймами фабрики Гарднера.

«В настоящий момент в мастерских археологов на камеральной обработке находятся найденные в этом году предметы, 166 из них отреставрировано. Всего в 2020 году, как и в 2019, обработано более 15 тысяч находок, что в 1,5 раза больше, чем в 2018 году», — отметил Емельянов.

Он добавил, что. В текущем году в государственную часть Музейного фонда РФ из Москвы передано свыше 700 археологических предметов.