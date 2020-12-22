РИАМО (ЩЕЛКОВО)- 22 дек. Московское областное отделение общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» совместно с компанией ИДС «Боржоми» - «Святой источник» передали в Щелковскую областную больницу две тонны бутилированной питьевой воды, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

«Благодаря поддержке ИДС «Боржоми» – «Святой источник» Щелковская больница получила две тонны воды. Это отличный пример социально-направленного бизнеса. В Щелкове также многие компании подключились к помощи врачам. Такая помощь – одна из возможностей сказать спасибо медицинскому персоналу, который трудится в таких тяжелых условиях из-за коронавирусной инфекции», – сказал заместитель руководителя Щелковской «Молодой Гвардии» Филипп Чернов.

Во время вручения молодогвардейцы поинтересовались, сколько ежедневно тратится воды в больнице в корпусе. Врачи отметили, что во многом это зависит от количества пациентов. В среднем около 100 литров в день уходит на пациентов и медицинский персонал.