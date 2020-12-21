РИАМО - 21 дек. На северо-западе Москвы введут в эксплуатацию жилой дом по программе реновации, суммарная площадь квартир которого составит 8,98 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Завершается строительство жилого дома для переселения по программе реновации в районе Северное Тушино по адресу: улица Свободы, владение 67, корпус 5. Строители заканчивают работы по чистовой отделке квартир, ведется благоустройство территории вокруг дома и обустройство детских площадок, площадок для занятий физкультурой с тренажерами и зоны отдыха для взрослых», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что ввод дома в эксплуатацию предусмотрен в декабре текущего года.

Фасады односекционного жилого дома, который рассчитан на 161 квартиру, выполнены в бежевых тонах с яркими красными и желтыми акцентами. На них также установлены короба для кондиционеров. Лоджии застеклены. Улучшенная отделка в квартирах будет полностью соответствовать стандартам, которые предполагает программа реновации.

В вестибюле жилой части здания разместились комната консьержа, колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, а также зона размещения почтовых ящиков. В доме были установлены лифты грузоподъемностью 450 и 1 тысяча килограммов, которые оборудовали визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнены в один уровень с поверхностью земли. Таким образом, мамы с колясками и маломобильные люди имеют возможность без посторонней помощи попасть в подъезд. Для предотвращения скольжения в любое время года у входной группы дома размещена плитка с шероховатой поверхностью.