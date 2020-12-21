РИАМО - 21 дек. Реставраторы вернули исторический облик скульптуре «Рабочий» на башне гостиницы «Пекин», они заменили поздние докомпоновки, не соответствующие историческому облику, на приближенные к оригиналу на основе документальной съемки, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия города Москвы.

«Доподлинно неизвестно, в какой период скульптура «Рабочий» стала выглядеть именно так. Специалисты утверждают, что в 1990–е годы или в начале 2000-х. Мы понимали, что оставлять ее в таком виде нельзя. Реставраторы обратились к экспертам для того, чтобы найти архивные материалы», - сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Специалисты привели в порядок декоративные панно, балясины, скульптуры и другие архитектурные элементы.

Гостиницу «Пекин» построили в 1956 году по проекту главного архитектора Москвы Дмитрия Чечулина, чтобы подчеркнуть дружеские отношения между СССР и Китаем.