РИАМО - 21 дек. Сотрудники «Мособлпожспаса» спасли лосиху весом полтонны, провалившуюся под лед на реке Яхроме в Дмитровском округе, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Инцидент произошел 19 декабря. О случившемся спасателям сообщил очевидец. На место отправился поисково-спасательный отряд №12 ГКУ «Мособлпожспас».

«Прибыв на место, дежурная смена приступила к эвакуации парнокопытного из полыньи. Обхватив животное веревками, спасатели аккуратно, стараясь не причинить вреда лосихе, вытащили ее из воды», – сказал старший смены Алексей Федотов.

Также на место происшествия прибыли егерь и врач-ветеринар. На спасение животного потребовалось полтора часа.

«Совместными усилиями специалистов обессиленная лосиха оказалось на берегу и была передана ветеринару для дальнейшего осмотра и необходимого лечения», – заключил спасатель.