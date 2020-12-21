РИАМО - 21 дек. Мужчина в нетрезвом состоянии сбил видеокамеру, установленную при входе в подъезд жилого дома на улице Гранитный тупик в Долгопрудном, благодаря записи с камеры злоумышленника удалось оперативно идентифицировать и задержать, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Нарушитель оказался жителем дома, где произошел инцидент. В состоянии алкогольного опьянения он разбил корпус камеры, что не повредило запись, включая звук. По записи удалось узнать номер квартиры, куда пытался попасть гражданин. За данное правонарушение может быть возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание за данное правонарушение — до двух лет лишения свободы.

«Видеокамеры системы «Безопасный регион» фиксируют противоправные действия и служат средством их предотвращения, а функции видеоаналитики позволяют распознавать лица злоумышленников и государственные регистрационные знаки автотранспорта», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

В рамках системы «Безопасный регион» в Долгопрудном установлено свыше 500 видеокамер. К системе подключены видеокамеры, установленные в подъездах многоквартирных домов, и камеры, установленные на въездах в город и выездах из города с возможностью распознавания номеров автомашин.

Видеокамеры также установлены на социальных и коммерческих объектах, объектах транспортной инфраструктуры, в местах массового скопления людей, на крупных дорожных развязках, перекрестках, пешеходных переходах, во дворах.