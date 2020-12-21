РИАМО - 21 дек. В следующем году в Московской области по программе губернатора установят 229 детских площадок площадью 300 и 450 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«Впервые адресный перечень мест размещения детских игровых площадок для включения в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» сформирован на основании интернет-голосования жителей на портале «Добродел», которое состоялось в период с 15 по 23 февраля 2020 года», — отмечается в материале.

На голосование было вынесено 1941 место предполагаемого размещения детских игровых площадок, представленных органами местного самоуправления Подмосковья. По результатам голосования и на основании решений муниципальных общественных комиссий был сформирован адресный перечень из 229 мест размещения детских игровых площадок.

Ранее из-за пандемии коронавируса в Московской области перенесли срок установки 229 губернаторских детских игровых площадок на 2021 год.

«С 2013 по 2019 год включительно в Подмосковье по программе губернатора Московской области было установлено 1004 площадки (11 в парках и 993 во дворах). Это большие игровые комплексы с мягкими, безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Уже определены пять кураторов совместной закупки по обустройству и установке детских игровых площадок в 2021 году на территории следующих муниципальных образований: Сергиево-Посадский округ, Люберцы, Клин, Одинцово, Серпухов.