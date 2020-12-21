РИАМО - 21 дек. На Ленинградской улице в Долгопрудном приступили к сносу самовольной постройки, которая использовалась в качестве хостела, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Долгопрудный - округ, где проблема незаконных ночлежек стоит наиболее остро, этому способствует близость к Москве и доступная стоимость аренды.

«Борьба с нелегальными хостелами и работа по пресечению фактов массового проживания иностранных граждан в «резиновых домах» стоит на особом контроле в Антитеррористической комиссии Московской области», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

На Ленинградской улице в микрорайоне Хлебниково несколько лет подряд работало общежитие для мигрантов. Трехэтажная гостиница на территории частного сектора была возведена в 2017 году с нарушениями земельного законодательства и правил противопожарной безопасности.

Услугами данной гостиницы пользовались иностранные граждане без постановки на регистрационный и миграционный учет. Жители соседних домов постоянно жаловались на поведение постояльцев, мусор и антисанитарию.

В 2018 году суд признал данную постройку самовольной и принял решение о ее сносе. После длительной процедуры обжалования в судах апелляционной и кассационной инстанций 20 января текущего года решение суда о сносе самостроя вступило в законную силу. Несмотря на это собственница гостиницы уклонялась от исполнения решения суда, а мигранты продолжали проживать на территории хостела.

18 декабря в присутствии полиции, сотрудников МЧС и газовой службы спецтехника приступила к сносу самовольной постройки. В ходе работ был установлен факт незаконной врезки в газовую магистраль. Специалисты «Мособлгаза» проводят проверку, по результатам которой собственница земельного участка будет привлечена к ответственности.

«Такие ночлежки представляют угрозу общественной безопасности и негативно влияют на антитеррористическую защищенность Подмосковья. Главным управлением региональной безопасности Московской области разработаны меры по пресечению деятельности нелегальных гостиниц, работа по ликвидации таких объектов будет продолжена», - заключил Каратаев.