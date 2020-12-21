РИАМО - 21 дек. С начала 2020 года в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших из-за несоблюдения дистанции, в Москве погибли 39 человек, всего произошло 1460 таких ДТП, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В Москве за последние 11 месяцев по этой причине (несоблюдение дистанции – ред.) произошло 1460 ДТП, в которых 39 человек погибло, а еще 1727 человек получили ранения — это почти четверть (24%) от всех раненных в ДТП в городе», — отмечается в материале.

Аварии в столице происходят по следующим причинам: несоблюдение скоростного режима, невнимательность за рулем, отвлечение на гаджеты, хаотичные перестроения и игнорирование минимального расстояния между автомобилями.