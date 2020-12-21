РИАМО - 21 дек. Группа компаний Danone приняла решение о перемещении производственных линий из Владимирской области на действующее производство в подмосковном Чехове, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Предприятие объясняет это отсутствием условий для полноценного функционирования действующего производственного предприятия на территории Владимирской области», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

В Московской области сейчас работают два завода производителя – молочный комбинат в Чехове и завод детского питания в Истре. Ключевыми брендами компании являются «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс».

«Московская область – один из наиболее привлекательных регионов для организации предприятий пищевой промышленности не только из-за своей близости к крупнейшему рынку сбыта продукции, но и из-за уникальности своей территории», - добавил Воскресенский.

Он отметил, что территория Подмосковья позволяет обеспечивать размещение и бесперебойное функционирование различного рода предприятий АПК с учетом всех особенностей градостроительных правил и норм действующего законодательства.