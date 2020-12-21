РИАМО – 21 дек. Завершилось голосование в рамках премии «Выбор читателей» от крупнейшего книжного рекомендательного сервиса LiveLib, который входит в состав ГК «ЛитРес», говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Как и в других премиях сервиса, победителей определяли сами пользователи, а в число финалистов вошли лучшие книги 2020 года в 19 номинациях. Голосование, в котором каждый читатель мог поддержать свою любимую книгу, проходило с 4 ноября по 16 декабря», - говорится в сообщении.

Премия «Выбор читателей» вручается ежегодно с 2014 года. В этом сезоне более 30 тысяч пользователей отдали в сумме более 115 тысяч голосов, выбирая самые интересные и актуальные книги 2020 года.

Голосование проходило в четыре этапа: с 5 по 12 ноября читатели выбрали по 25 лучших книг в каждой номинации, а с 13 по 19 ноября каждый список сократился до 10 позиций. С 20 ноября по 3 декабря читатели определяли финалистов — по одной книге в каждой номинации. Конкурс завершился 16 декабря, когда были объявлены суперфиналисты.

Лидером в номинации «Русская проза» стал новый роман «Земля» Михаила Елизарова, лауреата «Русского Букера». В номинации «Зарубежная проза» победила Делия Оуэнс с романом «Там, где раки поют».

Среди детских книг читатели выбрали историю о трех сестрах, трех волшебных предметах и семейном проклятии — «Щепотку магии» Мишель Харрис. Второй год подряд лучшим Young adult-автором читатели признали Анну Джейн. На этот раз победу своей создательнице принесла «Восхитительная ведьма».

Книга Алекса Д «По ту сторону от тебя» стала лучшим любовным романом 2020 года, а нашумевший роман Майка Омера «Внутри убийцы» стал лучшим детективом.

Документальная книга о поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» завоевала победу в номинации «Живые истории» — Ксения Кнорре-Дмитриева и ее записки под названием «Найден, жив!».

«Истории домов Петербурга, рассказанные их жителями» Антона Акимова — книга о 25 домах и их повседневной жизни в череде сменяющихся эпох — стала лучшей в номинации «Книга с пользой». В номинации «Просто о сложном» победила книга Михаэля Хауха «Иммунитет. Как у тебя дела?».

Фредрик Бакман второй год подряд победил в номинации «Ожидание года» — на этот раз поклонники с нетерпением ждали выхода его новой книги «Тревожные люди». Автор бестселлера «Мятная сказка» Александр Полярный на этот раз принес своим читателям горькое разочарование — его книга «Юпи» стала «Провалом года».

В 2020 году у премии «Выбор читателей» появилась новая номинация — «Лучшая книга блогера». Победу в ней одержал Макс Максимов и его «Светлый человек».

Эксперты LiveLib тоже высказали авторитетное мнение и отдали свои голоса за роман Бориса Акунина о помощнике великолепного Фандорина — «Просто Маса». Он одержал победу в номинации «Выбор экспертов».

Еще одна книга, покорившая читателей в этом году — захватывающий «The One. Единственный» Джона Маррса: триллер о родственных душах и генетическом коде — лидер в номинации «Фантастика». Король ужасов Стивен Кинг после прошлогоднего бестселлера «Чужак» выпустил в 2020-м роман «Институт» о странном месте, где живут дети с паранормальными способностями — читатели присудили этой книге победу в номинации «Страх и ужас».

Поклонники фэнтези признали лучшей среди отечественных книг «Мару и Морок» Лии Арден, а среди зарубежных — «Лабиринт Фавна», написанный Корнелией Функе в соавторстве с Гильермо дель Торо.

«Звездой экрана», то есть лучшей книгой, по которой в 2020 году был снят фильм, стало произведение «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт.

Настоящим открытием для многих стала книга «Дешево и сердито. Выход в город». Российская художница Мария Протас создала актуальный комикс о судьбе деревенского подростка, ушедшего из дома, и победила в номинации «Комиксы и манга, графические романы».

В число победителей вошел злободневный научпоп — книга Михаэля Хауха «Иммунитет. Как у тебя дела?». Второй суперфиналист — «Мара и Морок» молодой писательницы Лии Арден. Роман видеоблогера Макса Максимова «Светлый человек» — еще один суперфиналист 2020 года.

По промокоду LIVELIB2020 все пользователи могут получить в подарок от «ЛитРес» книгу из специальной коллекции, а также скидку 20% на электронные и аудиокниги, участвующие в акции.​​