РИАМО - 21 дек. В столице выявили ряд случаев рассылки поддельных единых платежных документов, уведомления о несуществующих задолженностях приходят на электронную почту с просьбой погасить их определенным способом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мошенники получат доступ к счетам, когда человек приступит к оплате и введет реквизиты банковской карты. Если подлинность квитанции вызывает сомнения, можно обратиться в управляющую организацию, центр госуслуг «Мои документы» или позвонить на горячую линию.

«Перед тем как переводить деньги, москвичам следует убедиться, что уведомление о задолженности прислала управляющая организация. Нужно сравнить его с бумажными квитанциями по ранее выставленным счетам или с электронными платежками, ежемесячно поступающими в личный кабинет на mos.ru. Не стоит забывать, что получать такие документы по электронной почте могут только подписанные на эту услугу пользователи. Если она подключена, нужно внимательно изучить документ», - говорится в сообщении.

В настоящих платежных документах всегда указываются ФИО и адрес, код плательщика, тарифы на все виды услуг, количество потребленного ресурса, льготы и перерасчеты, общая и жилая площадь квартиры, количество зарегистрированных граждан и льготников, дата выставления счета и последней оплаты.

Также, если у абонента имеется задолженность, то внешняя сторона бумажной платежки всегда окрашена в розовый цвет и будет иметь заголовок «Долговой документ».

Если квитанция вызывает сомнения, нужно обратиться за помощью в управляющую организацию или в ближайший центр госуслуг «Мои документы».

Разобраться с проблемой помогут также диспетчеры единой горячей линии: +7 (495) 777-77-77. Оператор перенаправит позвонившего к компетентному специалисту.