РИАМО - 21 дек. В столице выявили ряд случаев рассылки поддельных единых платежных документов, уведомления о несуществующих задолженностях приходят на электронную почту с просьбой погасить их определенным способом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Мошенники получат доступ к счетам, когда человек приступит к оплате и введет реквизиты банковской карты. Если подлинность квитанции вызывает сомнения, можно обратиться в управляющую организацию, центр госуслуг «Мои документы» или позвонить на горячую линию.
В настоящих платежных документах всегда указываются ФИО и адрес, код плательщика, тарифы на все виды услуг, количество потребленного ресурса, льготы и перерасчеты, общая и жилая площадь квартиры, количество зарегистрированных граждан и льготников, дата выставления счета и последней оплаты.
Также, если у абонента имеется задолженность, то внешняя сторона бумажной платежки всегда окрашена в розовый цвет и будет иметь заголовок «Долговой документ».
Если квитанция вызывает сомнения, нужно обратиться за помощью в управляющую организацию или в ближайший центр госуслуг «Мои документы».
Разобраться с проблемой помогут также диспетчеры единой горячей линии: +7 (495) 777-77-77. Оператор перенаправит позвонившего к компетентному специалисту.
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