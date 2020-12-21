РИАМО - 21 дек. В первой половине текущей недели в столице не ожидается существенных осадков, после воскресной оттепели станет подмораживать, а на дорогах будет скользко, уже в четверг начнет идти снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В центре России сохраняется противостояние теплой Атлантики и морозной Сибири. В начале недели станет усиливаться влияние гребня антициклона с центром над северо-западом Казахстана, а к выходным о себе заявит атлантический циклон», - говорится в сообщении.

Уже 22 декабря в Москве ожидается от минус 3 до минус 5 градусов, а по Подмосковью — до минус 8 градусов. 23 и 24 декабря ночи будут еще холоднее — в Москве ожидается до минус 8 и минус 10 градусов соответственно. Днем в городе будет от минус 2 до минус 5 градусов, а по области — до минус 7 градусов. Средняя суточная температура воздуха понизится до минус 5 – минус 6 градусов.

При этом уже 24 декабря пойдет снег, который усилится к концу недели. За трое суток, пока атлантический циклон будет держаться над Центральным федеральным округом, в Москве в виде снега выпадет 10-15 миллиметров осадков. И температура воздуха станет повышаться — ночью будет минус 3 – минус 8 градусов. Днем 25 декабря ожидается минус 2 – минус 7, а в субботу — минус 1 – минус 6 градусов.

Снег, который выпадет на этой неделе, сохранится. К Новому году высота снежного покрова повсюду приблизится к климатической норме — 12-17 сантиметров.