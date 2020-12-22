РИАМО - 22 дек. Участок Большой кольцевой линии столичного метро от станции «ЦСКА» до «Делового центра» откроют для пассажиров во вторник, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Участок планировали открыть 23 декабря, но решили сделать это раньше. Уже во вторник пассажиров начнут принимать временно закрытые станции «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр».

«Нам нужно было на время закрыть станции, чтобы подготовиться к открытию новых станций БКЛ «Карамышевская» и «Мневники». Для проведения работ по их интеграции с действующей сетью метро временно приостановили пассажирское движение», поясняется в материале.

Открытие новых станций западного участка Большой кольцевой линии столичной подземки позволит сократить ежедневную дорогу для 40 тысяч москвичей. Кроме того, разгрузятся ближайшие станции Таганско-Краснопресненской ветки.

Строительство Большого кольца - крупнейший проект в истории столичной подземки. Протяженность кольцевой линии составит 70 километров. БКЛ объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза.

В 2021 году в Москве намерены открыть девять станций метро на западном, южном и юго-западном участках Большого кольца. Это станции «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Давыдково», «Калужская», «Зюзино», «Улица Новаторов», «Терехово» и «Кунцевская».