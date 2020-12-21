РИАМО - 21 дек. Иммунитет человека зависит от питания, поэтому можно составить себе антиковидное меню, сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

«На завтрак – это каша с кусочком сыра, в котором содержится животный белок, а в каше – растительный. Каша на молоке – идеальна, если вы усваиваете молоко. И к этому добавить чашку кофе и несколько сухофруктов, например, курагу, которые дадут вам клетчатку», — сказала Дианова в эфире радио Sputnik.

В обед человеку нужно съесть побольше животных белков, например, курицу или рыбу. Не стоит забывать об овощах, в том числе картошке.

На ужин лучше приготовить что-то легкое, например, овощной омлет. Для этого замороженные овощи надо залить припущенной омлетной смесью и добавить маленький кусочек хлеба.

«Вы получили белки, немножко жиров, углеводы и много клетчатки. Когда таким образом, без фанатизма, выстроен дневной рацион, то организм в течение дня получает материал для укрепления иммунитета, в том числе для выработки антител», — добавила специалист.

Она отметила, что важно знать свои ограничения по здоровью и следовать принципам сбалансированного питания, тогда не понадобится сидеть на диетах.

Врач также посоветовала перекусывать 50-100 граммами творога или фруктами. На полдник лучше съесть хлебцы и хумус.​

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21 ДЕКАБРЯ

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