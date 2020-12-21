РИАМО - 21 дек. Остановочный пункт «Правда» Ярославского направления в Пушкинском округе отремонтировали, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«На платформе №1 появилось новое брусчатое покрытие, были заменены ограждения, плиты перекрытия и блоки», - говорится в сообщении.

Также для маломобильных пассажиров вдоль всей платформы на расстоянии 0,75 метра от края сделали шуц-линию — линию безопасности. Также на платформе обустроили современное светодиодное освещение, установили урны и лавочки.

Ранее также же работы провели на платформе №2.

Весь текущий ремонт на платформе провели в рамках масштабной программы по комплексному благоустройству для приведения станций к единому стандарту.