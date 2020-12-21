РИАМО - 21 дек. В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности на 22-24 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение будет действовать в Подмосковье с 01:00 22 декабря до 01:00 24 декабря, а в Москве — с 06:00 22 декабря до 06:00 24 декабря.

Такой же уровень погодной опасности объявлен на территории Смоленской, Брянской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Владимирской и Ивановской областей ЦФО.

Днем 22 декабря в Московском регионе будет минус 3 - минус 1 градус, облачно, без осадков, возможна гололедица. Ночью температура опустится до минус 8 - минус 6 градусов, без осадков. Сохранится вероятность гололедицы.

Днем 23 декабря градусники в Московском регионе покажут минус 5 - минус 3 градуса, будет небольшой снег и местами гололедица. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Ночью ожидается минус 9 - минус 7 градусов и местами гололедица.