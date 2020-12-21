РИАМО - 21 дек. Земельный участок для бытового обслуживания в Раменском городском округе выставили на аукцион, начальная стоимость арендной платы составляет 135 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Раменского городского округа Московской области объявлен аукцион в электронной форме по аренде земельного участка сроком на 9 лет площадью 779 квадратных метров, расположенного в селе Новое, усадьба Спец СМУ», – говорится в сообщении.

На земельном участке нет ограждений, он не окошен, а также свободен от капитальных строений и сооружений. На участке присутствует кустарная растительность.

Аукцион состоится 20 января 2021 года и пройдет в электронной форме. Заявки на участие в нем принимаются до 15 января следующего года года на электронной торговой площадке РТС-тендер по ссылке: www.rts-tender.ru. Номер процедуры: 38419.