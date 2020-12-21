РИАМО - 21 дек. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, начальная стоимость которого составляет 210 тысяч рублей, выставлен на аукцион, участок находится в Зарайске, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Зарайск Московской области объявлен аукцион по продаже земельного участка (50:38:0010207:616) площадью 831 квадратный метр, расположенного в деревне Маркино», – говорится в сообщении.

На текущий момент на участке располагается древесно-кустарниковая растительность. Он частично огорожен по восточной стороне сеткой рабицей и частично – профлистом. С северной стороны участок отделен бетонными блоками с сеткой рабицей. На нем также отсутствуют какие-либо объекты капитального и некапитального строительства.

Подать заявку на участие можно по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», строение 17, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов». Заявку можно подать до 16 февраля следующего года, аукцион пройдет 19 февраля 2021 года.