РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Жители Подольска увидят премьеру видеоверсии балетного спектакля «Щелкунчик» на празднике зажжения главной городской елки 26 декабря, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Педагоги и воспитанники балетной студии центра детского театрального творчества «Синяя птица» под руководством заслуженного работника культуры РФ Елены Морозовой восстановили постановку музыкального спектакля «Щелкунчик», который шел в репертуаре образцового коллектива 25 лет.

«На днях, 20 декабря, на сцене ДК «Октябрь» без зрителей состоялась видеозапись легендарного шедевра Чайковского. Премьеру видеоверсии спектакля жители городского округа Подольск смогут увидеть на большом экране в сквере Поколений 26 декабря в 17:00 на празднике зажжения главной городской елки», - говорится в сообщении.

Посмотреть этот спектакль также сможет любой житель Московской области. Телевизионная версия балета будет размещена на сайте комитета по культуре и туризму администрации городского округа Подольск: kultura-podolsk.ru, на канале комитета в YouTube: https://www.youtube.com/user/podolskpress и в соцсетях.