РИАМО - 21 дек. В селе Тропарево Можайского городского округа объявлен аукцион на реконструкцию водозаборного узла, работы будут финансироваться за счет регионального бюджета, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на реконструкцию водозаборного узла в селе Тропарево», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о проведении электронного аукциона опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

По планам реконструкция завершится в 2022 году. Тогда же объект введут в эксплуатацию.

Объект реконструируют в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».