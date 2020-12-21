РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. Спортсмены комплексной спортивной школы Олимпийского резерва Люберец заняли первое общекомандное место на первенстве и чемпионате городского округа по восточному боевому единоборству, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Соревнования прошли во дворце спорта «Триумф» 20 декабря. В них поучаствовали порядка 100 спортсменов.

«Прошедшие первенство и чемпионат по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина - сетокан) позволят сформировать сборную городского округа Люберцы на 2021 год, а также присвоить спортсменам массовые разряды. По итогам соревнований у люберецких спортсменов – первое общекомандное место», - говорится в сообщении.