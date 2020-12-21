РИАМО - 21 дек. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в городе Серпухов пройдет благоустройство парка, аукцион уже объявили, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство парка имени Олега Степанова в Серпухове», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о проведении аукциона в электронной форме опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Парк включили в госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды». Его благоустройство будет финансироваться за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Парк располагается между улицами Садовой, Старослободской, Чехова и Луначарского.