РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. До 15 января на стадионах «Торпедо» и «Урожай» городского округа Люберцы проходит фестиваль массового катания на льду, его самые активные участники получат призы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Фестиваль «Ты приглашен» организован для жителей городского округа в возрасте до 65 лет. Участники размещают в соцсетях свои фото и видео на льду. Самые активные люберчане получат памятные призы от спорткомитета и дирекции спортивных сооружений 20 января», - говорится в сообщении.

Для участия необходимо опубликовать видео или фото в социальных сетях Instagram или «ВКонтакте» с хэштегами #тыприглашенЛюберцы и #дирекцияЛюберцы.