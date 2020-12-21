РИАМО - 21 дек. Администрация подмосковного Реутова отмечена в числе 10 лучших муниципальных управленческих команд Московской области, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

Под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева состоялось заседание Высшего совета региона. На нем был озвучен список самых результативных муниципальных образований Подмосковья. Лучшим в рейтинге муниципалитетов в 2020 году стал городской округ Химки, на втором месте – городской округ Истра, на третьем - Одинцовский городской округ. Управленческий коллектив Реутова вошел в десятку лучших в регионе.



«Это заслуга и достойная оценка труда каждого члена нашей команды, показатель реальной работы власти! Уже четвертый год подряд нам удается удерживать высокие позиции благодаря поддержке губернатора и жителей городского округа. Мы не останавливаемся на достигнутом – продолжим и дальше обеспечивать положительную динамику изменений и выполнять поставленные задачи вместе со всеми неравнодушными к жизни муниципалитета. Поздравляю всех коллег и жителей с важным достижением!» – написал глава городского округа Станислав Каторов на своей странице в Instagram.



Итоги рейтинга-50 традиционно подводятся в конце года. Он составляется на основании 50 целевых показателей. Рейтингование муниципальных образований проводится по таким направлениям, как взаимодействие властей с жителями, привлечение бизнеса, создание комфортной среды, развитие образования, медицины, культуры и туризма, прозрачность и эффективность управления и закупок, снижение задолженностей, решение проблем дольщиков, охрана окружающей среды.