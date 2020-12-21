РИАМО - 21 дек. Порядка 400 празднично оформленных елочных базаров открылись в Подмосковье, купить новогоднее дерево здесь можно по доступным ценам, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Елочные базары оформлены в стиле традиционного губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», имеют праздничное ограждение, освещение. Вся продукция должна иметь сертификаты и документы, подтверждающие качество и разрешение на продажу. Без этого торговля хвойными деревьями будет пресекаться», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, цены на елочных базарах останутся на прошлогоднем уровне.

Жителям Подмосковья представят 160 тысяч хвойных деревьев из разных регионов России, а также из зарубежных стран. Порядка 70% елок будут отечественными, около 22% – импортными, а остальные – искусственные.

Покупатели смогут выбрать из классических и голубых елей, сосен, пихт, новогодних букетов и композиций из веток. Также будут представлены деревья в горшках.

Представителям старшего поколения новогодние елки привезут на дом бесплатно. Для этих целей задействуют около 1,5 тысяч волонтеров.

Ранее РИАМО опубликовало интерактивную карту елочных базаров в Подмосковье. Благодаря карте можно увидеть, где именно в Подмосковье заработали елочные базары. Для каждой точки указаны точные координаты и ассортимент елок.

Карта размещения елочных базаров в Подмосковье в 2020 году>>