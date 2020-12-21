РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. Жители городского округа Люберцы смогут выполнить нормативы комплекса ГТО по нескольким видам бега 23 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Выполнение норм ГТО будет проходить по следующим видам испытаний: бег на длинные дистанции, бег на короткие дистанции, челночный бег, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Предварительные заявки нужно отправлять на адрес электронной почты: gtolubertsy@yandex.ru», - говорится в сообщении.

Всем участникам необходимо иметь медицинский допуск, защитную маску, спортивную форму и обувь.

Спортивное мероприятие пройдет 23 декабря в легкоатлетическом манеже МУ «СШОР» по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом 349А (вход с Больничного проезда). Контактный телефон: 8(495)567-43-74.