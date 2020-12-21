РИАМО - 21 дек. Число пострадавших в пожаре на улице Академика Павлова в столице выросло до четырех человек, один человек погиб, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену в 18:34. Горела квартира на десятом этаже 14-этажного дома. Площадь пожара составила 45 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 19:21. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

«После проверки скорой из шести спасенных четыре человека пострадали и один человек погиб (взрослый)», — отмечается в материале.

При тушении возгорания пожарные спасли шесть человек, двое из которых дети. Всех спасенных передали медикам.