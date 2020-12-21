РИАМО - 21 дек. В городском округе Домодедово выставили на аукцион нежилое помещение площадью 81,5 квадратного метра, его сдадут в аренду, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике.

Помещение располагается по адресу: город Домодедово, Западный микрорайон, улица Текстильщиков, дом 7, помещение № 01. Сам микрорайон характеризуется как спальный, среднеэтажной застройки. Рядом с объектом торгов находятся объекты социальной инфраструктуры, в числе которых школа, детский сад, поликлиника.

«Что касается самого объекта, то данное нежилое помещение предназначено для свободного вида деятельности, не запрещенного действующим законодательством РФ, который совместим с нахождением в многоквартирном жилом доме», – говорится в сообщении.

Начальная цена аукциона на объект составляет 592 тысячи рублей. Аукцион состоится 29 декабря 2020 года. Для того, чтобы стать участников торгов, необходимо подать заявку на участие на электронной торговой площадке «РТС-тендер» по ссылке: www.rts-tender.ru. Номер процедуры: 46265.

Помещение располагается в многоквартирном жилом доме и предназначается для свободного вида деятельности.