РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 21 дек. Главгосстройнадзор проверил два строящихся дома в подмосковных Люберцах, по итогам инспекторы выявили нарушения техники безопасности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инспекторы Главгосстройнадзора провели плановую проверку первого этапа второй очереди строительства двух многоквартирных домов с подземными автостоянками в Люберцах. Застройщиком выступает ООО «Специализированный Застройщик» Юг Столицы». На данный момент на объекте ведутся работы по устройству монолитных железобетонных конструкций подземной автостоянки.

«В период строительства на объектах предусмотрено десять проверочных мероприятий. В ходе текущей проверки инспекторами были выявлены нарушения техники безопасности, ведения исполнительной документации. На данный момент генподрядчик приступил к устранению нарушений», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Согласно проекту в двух 26-этажных домах общей площадью более 140 тысяч квадратных метров расположатся порядка двух тысяч квартир.

«Прогнозируемая дата завершения строительства – второй квартал 2023 года», - добавил Гарибян.