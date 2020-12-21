РИАМО - 21 дек. Пожар в квартире 14-этажного дома потушили на улице Академика Павлова в столице, в результате происшествия пострадали два человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену в 18:34. Горела квартира на десятом этаже. Площадь пожара составила 45 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены шесть человек, из них двое детей. К сожалению, в результате пожара пострадали два человека», — отмечается в материале.

Пожар ликвидировали в 19:21.