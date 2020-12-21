РИАМО - 21 дек. В городском округе Павловский Посад сотрудники поисково-спасательного отряда №14 «Мособлпожспас» Подмосковья сняли с дерева кошку, говорится в сообщении пресс-службы регионального ГКУ «Мособлпожспас».

«Женщина сообщила, что кошка уже давно сидит высоко на дереве и не может спуститься. Такие ситуации случаются достаточно часто: чувствуя опасность, животные в страхе забираются слишком высоко, и хозяева не могут их снять оттуда самостоятельно без специального оборудования или высокой лестницы», – сказал старший смены Александр Волков.

Он добавил, что спасатели пытались приманить кошку вкусным угощением, однако этот способ не сработал. Так, используя трехколенную лестницу, один из спасателей отряда поднялся к кошке и спустил ее вниз. Питомец был передан хозяйке прямо в руки целым и невредимым.

Хозяйка кошки сама обратилась к спасателям за помощью.