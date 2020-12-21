РИАМО - 21 дек. В Роспотребнадзоре утвердили новые санитарно-эпидемиологические требования для магазинов и рынков, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ подписала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

«Утвердить санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию», - говорится в документе.

В частности, согласно новых саннормам, под определенные продукты в торговых точках должны выделяться отдельные зоны.

Рыбным магазинам нельзя будет находиться в жилых зданиях. Яйца нельзя будет размещать в отделах, где продается еда без упаковки.

На рынках будет запрещено продавать продукты питания без тента над прилавком. При этом в палатках и киосках должны будут размещаться раковины для мытья рук.

Новые санитарные нормы начнут действовать с 1 января 2021 года и рассчитаны до 2027 года.​