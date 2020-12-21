РИАМО - 21 дек. В столице на улице Академика Павлова загорелась квартира в 14-этажном доме, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену в 18:34. Дом находится по адресу: улица Академика Павлова, дом 27, корпус 1. Горит квартира на 10-м этаже.

«Площадь пожара около 20 квадратных метров», — отмечается в материале.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется.