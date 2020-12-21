РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ)- 21 дек. В подмосковном Дзержинском объявили аукцион на благоустройство общественных территорий, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство общественных территорий в городе Дзержинский», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на благоустройство общественных территорий по адресу: Московская область, городской округ Дзержинский, парк «Сказка» с участком прилегающей улицы Ленина.

Благоустройство осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Объект включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Дзержинский.

Завершить благоустройство планируется в 2021 году.