Самая длинная ночь и короткий день в этом году выпадает на 21 декабря, когда на Северном полушарии планеты наступает астрономическая зима. В Москве на отсутствие солнца не жалуется только ленивый, а каждый солнечный зимний день становится трендом в «Инстаграме». Однако жители северных территорий не видят солнца по полгода и в депрессию из-за этого не впадают. Обозреватель РИАМО пообщалась с жителями Норвегии, Финляндии и Швеции и узнала, как они живут под покровом полярной ночи.

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Марго, Норвегия, Осло:

«Московские зимы сильно отличаются от норвежских, так как в Норвегии день сдвинут на более ранее время. Конечно, все зависит от того, в какой части Норвегии ты живешь. Если на севере, то там светового дня вообще нет, та самая полярная ночь. На юге, где живу я, свет все-таки есть. Рассветает тут в 9:30 утра, а темнее уже в 3 часа дня. Из-за такого короткого дня работать все начинают в 7 или 8 утра, а в 3 часа дня уже уходят забирать детей в сад. Ужинаем мы в 5–6 вечера, а спать детей укладываем уже в 7.

Отсутcnвие солнца рождает свои традиции. В зимнее время года норвежцы включают дома режим повышенной уютности – «кус» (kos). Норвежский кус – это и свечки, и выпитая с наслаждением чашка какао, и пледы, и зажженный камин. Для местных это и прогулки, и наблюдение за северным сиянием. Булочка с корицей и чашка кофе в кофейне – тоже «кус».

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По выходным местные жители стараются больше бывать на воздухе – кататься на лыжах.

Не могу сказать, что отсутствие более продолжительного светового дня как-то особенно влияет на жизнь. Единственное – нужно не забывать надевать специальные неоновые жилетки с отсвечивающими вставками, когда выходишь из дома в темное время дня. Особенно это касается детей, идущих в школу в полной тьме».

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Макс, Финляндия, Йоэнсуу:

«Я живу в Финляндии более 10 лет и уже привык к короткому световому дню.

По странному стечению обстоятельств территория Финляндии значительно «вытянута» с юга на север. Четверть страны находится за полярным кругом. В то время как Лапландия (так называется север Финляндии) погружена в царство полярной ночи, юг может наслаждаться кратковременным появлением светила на небосводе.

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На территории финской Северной Карелии, где я проживаю, световой день в декабре длится чуть более четырех часов. Как правило, это способствует более раннему подъему и скорому завершению рабочего дня.

Не скажу, что финнов такой расклад погружает в депрессию – люди с пониманием относятся к природе и стараются жить в гармонии с ней. Отвлечься же от мрачных мыслей, при их наличии, помогает предрождественская суета – Финляндия живет ожиданием самого большого и популярного праздника в году.

Если говорить о Лапландии, где полгода длится непрерывная ночь, то в это время года сюда съезжаются не только местные жители, но и туристы, чтобы понаблюдать за северным сиянием».

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Елена, Финляндия, Йоэнсуу:

«Я живу в Финляндии более 13 лет, и, если честно, никогда не задумывалась о том, что нам не хватает солнца. Местные никогда об этом не говорят, как в Москве или в Петербурге, ты просто с этим живешь, как с данностью. У нас полгода – осенью, зимой и ранней весной – такое ощущение, что темно постоянно. Особенно сейчас, когда начинает светлеть только в 9 утра, а темнеет после двух, и в три уже темно. Я уже привыкла, что на работу иду – темно, с работы иду – тоже темно.

Зимой мы ждем Рождества и радуемся снегу, поэтому грустим меньше, но ноябрь протекает тяжело, так как в этом месяце не просто темно, но и все вокруг черное, слякоть. Не зря в финском языке ноябрь (marraskuu от лат. mors) зовется месяцем смерти. Но даже это не вызывает в нас желание жаловаться на погоду. Финны не унывают и устраивают уже в ноябре рождественские корпоративы. Еще этот период популярен для отпуска в теплых странах, чтобы запастись витамином D до весны».

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из личного архива Елены

Екатерина, Стокгольм, Швеция:

«Когда я жила в Москве, то любила пожаловаться на погоду. Но в Москве даже зимой темнеет только в 4 часа вечера. В Стокгольме же в декабре рассветет только в 9, а уже в два часа дня небо мрачнеет, и наступает темнота. Несмотря на это, Стокгольм может похвастаться 1 821 часом солнечной погоды в год. Как ни странно, это больше, чем в Питере и Москве.

Но темные зимы меня по-прежнему угнетают, хотя я уже более 10 лет живу в Швеции. И если в Москве правительство тратит сотни тысяч на освещение мегаполиса и ночную подсветку, то в столице Швеции вполне нормально добираться домой в кромешной тьме. Не нравится? Носи неоновой жилет, чтобы тебя заметили.

Неудивительно, что ноябрь в Швеции – это депрессивный месяц. В этом году в начале декабря все газеты Швеции объявили о том, что солнце не показывалось в некоторых шведских муниципалитетах, в том числе и в Стокгольме, весь ноябрь. Если честно, ничего особенного я не заметила, так как и в другие времена в световой день небо вполне может быть затянуто тучами.

В темное время года мы готовим булочки с корицей, включаем все возможные лампы в квартире, готовим какао и кутаемся в пледы».

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Настя, Исландия, Рейкьявик:

«В Рейкьявике нет полярной ночи, но зимой день короче, чем в Москве. В Москве он длится не менее семи часов, а у нас четыре. А на широте 66 North на острове Grímsey – всего 2 часа. Это самая северная точка Исландии, единственная находящаяся за полярным кругом.

из личного архива Насти из личного архива Насти из личного архива Насти 1 из 3

На график работы, учебу в школе и детские сады это никак не влияет. Обычно работаем и учимся мы с 8 до 16 или с 9 до 17. Конечно, солнца не хватает, поэтому местные жители подсвечивают все, что могут. В этом году с октября начали включать подсветку, так как мэрия попросила горожан, чтобы не было мрачного настроения, гирлянды развесить пораньше».

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