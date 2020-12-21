РИАМО - 21 дек. Более половины московских медиков переболели коронавирусной инфекцией в той или иной форме, сообщает «Интерфакс».

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин вручил госнаграды медикам, отличившимся в борьбе с пандемией Covid-19.

«Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела тяжело либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью», - сказал мэр.

В столице непосредственно в оказании помощи зараженным новой коронавирусной инфекцией задействовано свыше 69 тысяч медиков — врачей, среднего и младшего медперсонала, сотрудников и водителей скорой помощи.​

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Текстовая трансляция

21 ДЕКАБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Бар «Квартира» в центре Москвы опечатали из‑за ряда антиковидных нарушений. Бар располагается по адресу: Москва, улица Рочдельская, дом 15, строение 8.

- Начались испытания вакцины от Covid‑19 от центра Гамалеи и AstraZeneca. Информацию подтвердили в центре имени Гамалеи.

- Оборот ресторанного бизнеса в России снизился на 20% из‑за пандемии. При этом около 40% рестораторов лишились своего бизнеса полностью либо частично.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- РФ на неделю приостановит авиасообщение с Великобританией с полуночи 22 декабря​. Данное решение принято российским оперативным штабом по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19.​

- Пандемия обошлась Подмосковью примерно в 120 млрд рублей и «съела» 10 лет экономики

Как говорят, цыплят по осени считают. В нашем случае — точная статистика будет только в 2021 году, но тенденция очевидна. Последние 10 лет экономика Подмосковья росла в среднем на 3,7% в год. Пандемия по большому счету «съела» этот рост.

- Почти 10 тыс человек сделали прививку от коронавируса в Подмосковье. Граждан прививают вакциной «Спутник V».

- Воробьев заявил, что подмосковные школы не перейдут на постоянную дистанционку. Школы будут уходить в онлайн только в экстренных случаях.

- За сутки в России зарегистрировали 29 350 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 523 больных. В Москве - 7 797.

- В России устранили свыше 1 тыс фейков о Covid‑19 в 2020 году. Среди них есть как ложная статистика заболеваний и смертности, так и информация о продаже поддельных лекарств и пропусков.

- Роскомнадзор за год устранил более 1 тысячи недостоверных материалов о коронавирусе, среди таких сведений есть как ложная статистика заболеваний и смертности, так и информация о продаже поддельных лекарств и пропусков.

- Названы ограничения после прививки от Covid‑19. Важно не допустить как переохлаждения, так и перегрева организма, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию. До и после прививки также не следует употреблять спиртное, а также курить​.

- В Москве за сутки скончались 75 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии в столице умерли 10 469 человек.