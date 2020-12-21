РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. Во время новогодних праздников в составе 15 аварийных бригад подмосковных Люберец будут трудиться около 200 человек, сообщил журналистам министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В понедельник Самарин проинспектировал работу Центра управления регионом Люберец в преддверии новогодних праздников.

«Наши жители будут праздновать Новый год, а системы жизнеобеспечения переведут в усиленный режим работы. ЦУР в Люберцах укомплектован сотрудниками. Будут работать 15 аварийно-восстановительных бригад — порядка 200 человек», — сказал Самарин.

По словам замглавы администрации Василия Власова, во время праздников жители в критических ситуациях могут обращаться в Единую диспетчерскую службу ЖКХ. Она работает на базе «ЛГЖТ», все 30 управляющих компаний округа принимают заявки через нее. Также можно позвонить по телефону: 112 в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Всего в Люберцах 13 ресурсоснабжающих организаций, основная - «Люберецкая теплосеть», которая обеспечивает теплом 100% социальных объектов и 80% многоквартирных домов.