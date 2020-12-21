РИАМО - 21 дек. Аукцион на благоустройство общественной территории был объявлен в Можайске, благоустройство осуществляется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство общественной территории в городе Можайск», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о проведении электронного аукциона на благоустройство общественной территории опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Завершение работ по благоустройству планируется в 2021 году.

Благоустройство пройдет по адресу: город Можайск, улица Москворецкая, участок 15 (2-й этап).

Объект благоустройства включили в госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды». Благоустройство будет финансироваться за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.