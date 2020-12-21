РИАМО - 21 дек. В голосовании по расчистке муниципальных водоемов на портале «Добродел» приняли участие свыше 10 тысяч жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
Голосование было организовано Минэкологии и Мингосуправления, чтобы определить объекты, нуждающиеся в расчистке в первую очередь.
Ранее Минэкологии уже сообщало о ходе голосования и назвало трех претендентов на победу. За это время в топ-3 произошли изменения. На второе место вышел Баклановский пруд у деревни Масново-Жуково на притоке реки Лопасни в Чехове, на третье — пруд в деревне Губкино Одинцовского округа. Они опередили прежних лидеров — водные объекты из Егорьевска и другой чеховский пруд на реке Никожель.
Наименее активными стали жители округа Лотошино: в список были внесены два водных объекта, но ни одного голоса за них не было отдано.
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