РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. Игра по хоккею с мячом пройдет в рамках первенства Московской области 26 декабря, на ней спортсмены из Люберец встретятся с соперниками из Королева, сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Люберец Владимир Сурков.

«26 декабря на лед выйдут команды «Урожай» из поселка Томилино городского округа Люберцы и «Вымпел» из Королева. Игра состоится на стадионе «Урожай» в 11:00 в рамках первенства Московской области», - сказал Сурков.

Также уточняется, что хоккей с мячом пройдет с соблюдением норм эпидемиологической безопасности.