РИАМО - 21 дек. Подольский городской суд признал бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна виновным в коррупционных преступлениях, сообщает РИА Новости.

«Суд установил: Шестун совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном размере», — сказала судья Татьяна Юферова.

Государственное обвинение потребовало для Шестуна 20 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 50 миллионов рублей.

Шестуна арестовали летом 2018 года. С 2003 года он занимал должность главы Серпуховского района (сейчас — городской округ Серпухов - ред.). Чиновника обвинили в особо крупном мошенничестве, легализации денежных средств, незаконной предпринимательской деятельности и получении особо крупной взятки.

По данным следствия, Шестун незаконно передал несколько муниципальных участков земли частной компании, в результате чего бюджету был причинен ущерб в размере более 64,5 миллионов рублей. Сам Шестун не признал вину и отверг все обвинения в свой адрес.

В апреле 2019 года по решению суда у него изъяли в доход государства имущество почти на 10,5 миллиардов рублей.​​