РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 дек. В понедельник на железнодорожной станции Мытищи сотрудники полиции совместно с представителями администрации, волонтерами и сотрудниками РЖД провели рейд по соблюдению масочного режима, сообщается на сайте администрации горокруга.

Масочный режим рекомендован Роспотребнадзором в общественных местах и на транспортных пересадочных узлах. Железнодорожные станции, как и весь общественный транспорт - места особо массового скопления людей, здесь проходят десятки тысяч граждан.

«Сейчас люди стали более сознательными и стали чаще носить маски. Все понимают, что эта инфекция довольно опасная и нужно соблюдать все меры безопасности, оберегая свое здоровье и окружающих. Такие рейды проводятся ежедневно в утренние часы на железнодорожной станции Мытищи и в пригородных электропоездах. Нарушителей продолжаем штрафовать, выписывать протоколы административных правонарушений», - сказал представитель управления регионального административно-транспортного контроля министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Александр Елисеев.

По итогам рейда было выявлено, что некоторые граждане не стремятся соблюдать этот режим. Им были сделаны замечания и даны рекомендации о необходимости носить маски в общественных местах. Пассажирам напомнили в очередной раз, что данное требование соблюдать необходимо в целях безопасности. Необходимые санитайзеры установлены при входе на станцию, где все желающие могут обработать руки специальным дезинфицирующим средством.

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21 ДЕКАБРЯ

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