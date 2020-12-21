РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» приняли участие в акции «Полицейский Дед Мороз», в ходе которой поздравили детей из многодетных семей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В преддверии Нового года сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» совместно с работниками комиссии по делам несовершеннолетних Люберец в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» посетили многодетные семьи. Полицейские поздравили детей и их родителей с наступающим Новым годом, пожелали быть законопослушными гражданами своей страны», - говорится в сообщении.

Также они провели профилактические беседы, в ходе которых разъяснили правила безопасности в общественных местах и на проезжей части в период новогодних каникул. Стражи порядка напомнили детям об алгоритме безопасного поведения во дворах и с незнакомыми людьми.

Ребята подготовили для гостей стихи и песни, за творческие подарки полицейские и работники КДН вручили детям сладости.