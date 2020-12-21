РИАМО - 21 дек. Земельный участок под магазин площадью 2,332 тысячи квадратных метров стал лотом аукциона в Наро-Фоминске, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«На земельном участке есть древесно-кустарниковая растительность, асфальтовое покрытие и дорога перед участком, а вот объекты капитального и некапитального строительства на нем отсутствуют. Начальная цена годовой арендной платы за пользование земельным участком составляет 331 тысячи рублей. Срок аренды 13 лет 2 месяцев. Земельный участок предусмотрен под магазины», – говорится в сообщении.

Земельный участок располагается по адресу: сельское поселение Ташировское, деревня Головково, участок 111. Аукцион по его аренде был объявлен комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Наро-Фоминского городского округа.

Электронный аукцион пройдет 29 января 2021 года. Заявки на участие в торгах принимаются до 26 января 2021 года на электронной торговой площадке РТС-тендер по ссылке. Номер процедуры: 47300.